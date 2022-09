Lotito: “Sarri resta. Ha parlato in un momento di sconforto”

La Redazione24

,

domenica 18 Settembre 2022.

Lotito: “Sarri resta. Ha parlato in un momento di sconforto”Il presidente dei biancocelesti: “Il problema della Lazio però va risolto una volta per tutte. E dire che per motivare i giocatori avevo pure pagato gli stipendi di ottobre in anticipo…”

