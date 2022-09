L’Istituto Comprensivo di Crucoli ospita la cerimonia di consegna della “Charter” al Builders Club “Paides – Magna Grecia”

patrocinata dalle associazioni Kiwanis del Club di Cirò Marina “Apollo Leo” e di Palmi “Piana di Gioia Tauro”, in collaborazione con lo stesso Istituto Comprensivo “Crucoli”

Oscare Grisolia

Crucoli,

mercoledì 21 Settembre 2022.

L’evento, condotto da Maurizio Di Profio, ha visto la partecipazione, oltre ai presidenti delle due sedi Kiwanis,  Antonio Francesco Amodeo e Valeria Capua, anche di Fortunato Tripodi, Luogotenente Kiwanis della Divisione XIII “Calabria Mediterranea”, della Dirigente Scolastica, Sara Giulia Aiello, da Giovanni Librandi, sindaco di Crucoli e di Maria Teresa Tristaino, Garante per l’infanzia. Nel corso della cerimonia, il giovanissimo club ha visto anche l’elezione del suo presidente, Sonia Brunetti, e del suo faculty advisor, il docente Emanuele Saccà , con un ruolo di guida e di ispiratore delle prossime entusiasmanti iniziative, tra le quali, innanzitutto, la creazione di un’orchestra “Kiwanis” composta da “giovanissimi” e sponsorizzata proprio dal nuovo club. “Giovanissimi” anche i 17 soci del club, tutti allievi della classe 3a dell’Istituto “Crucoli” che hanno ricevuto in dono la spilla Kiwanis, quale simbolo di augurio ed incoraggiamento per raggiungere traguardi sempre più importanti.

