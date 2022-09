Galliani a valanga: le lacrime per il Monza, Dybala, l’offerta Real per Sheva, il “rimpianto Baggio”

Galliani a valanga: le lacrime per il Monza, Dybala, l’offerta Real per Sheva, il “rimpianto Baggio” L’a.d. del club biancorosso intervistato da Garlando al Teatro Sociale di Trento √® un fiume in piena: “Le lacrime dopo la Juve? Il minimo sindacale…”. Poi tanto Milan, da Kak√† a Ronaldinho fino a Maldini. E su Allegri: “Il […]

La Redazione24

,

giovedì 22 Settembre 2022.

Galliani a valanga: le lacrime per il Monza, Dybala, l’offerta Real per Sheva, il “rimpianto Baggio” L’a.d. del club biancorosso intervistato da Garlando al Teatro Sociale di Trento √® un fiume in piena: “Le lacrime dopo la Juve? Il minimo sindacale…”. Poi tanto Milan, da Kak√† a Ronaldinho fino a Maldini. E su Allegri: “Il calcio √® ciclico”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA