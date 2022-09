Buffon show (si tuffa sul palco): “44 anni, età dell’oro. Mai la Champions? Chi se ne importa”

Buffon show: “44 anni, età dell’oro. Mai la Champions? Chi se ne importa”. E si tuffa sul palcoGigi incanta al Festival dello Sport, con tanto di parata in tuffo sul palco: “Vivo in una dimensione mia, non c’è l’ambizione di vincere ma mi sento ancora forte… non voglio andare al centro commerciale” continua a leggere […]

venerdì 23 Settembre 2022.

