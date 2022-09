Maignan fuori almeno 3 settimane: il Milan lo toglierà dalla lista Champions

La Redazione24

venerdì 23 Settembre 2022.

Maignan fuori almeno 3 settimane: il Milan lo toglierà dalla lista ChampionsIl problema muscolare impedirà al portiere di essere in campo nelle due sfide col Chelsea (e contro la Juve). Il club rossonero può sostituirlo in Champions mettendo in lista Tatarusanu per 30 giorni: Mike tornerebbe in tempo per la Dinamo

