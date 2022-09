Ranocchia lascia il calcio: “Si è spento qualcosa, non ho più la passione”

Ranocchia lascia il calcio: “Si è spento qualcosa, non ho più la passione”In un lungo video su Instagram il difensore spiega la rescissione consensuale con il Monza: “Non volevo prendere in giro nessuno, non ho più niente da dare in questo momento” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

venerdì 23 Settembre 2022.

