Banche cinesi portano Zhang in tribunale a Milano: vogliono il suo stipendio da presidente Inter

Banche cinesi portano Zhang in tribunale a Milano: vogliono il suo stipendio da presidente InterSette istituti di credito, verso cui Zhang sarebbe esposto per 250 milioni di euro, hanno depositato istanza per annullare la delibera del cda del club che non prevede alcun compenso per il presidente nerazzurro. Prima udienza l’8 marzo 2023 continua a […]

La Redazione24

,

sabato 24 Settembre 2022.

