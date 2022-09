Il mental coach: “La crisi Juve? Nasce in spogliatoio. Allegri trasmette sfiducia”

Il mental coach: “La crisi Juve? Nasce in spogliatoio. Allegri trasmette sfiducia”Roberto Civitarese, che da tempo assiste tanti calciatori, legge il deludente inizio di stagione bianconero: “Vedo deresponsabilizzazione e giudizi improduttivi. Ma il rimedio non sta nella caccia al colpevole o nel cambio in panchina” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 24 Settembre 2022.

