L’Inter pensa già al futuro: ecco i due obiettivi (con sorpresa) per la fascia sinistra

La Redazione24

sabato 24 Settembre 2022.

L’Inter pensa già al futuro: ecco i due obiettivi (con sorpresa) per la fascia sinistraL’esterno mancino del Villarreal Pedraza piace per la prossima stagione. Contatto con la Salernitana per il neo-azzurro Mazzocchi

