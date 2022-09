Maignan e Theo out, Rebic non più. E Ibra… Infermeria Milan: la situazione

Maignan e Theo out, Rebic non più. E Ibra… Infermeria Milan: la situazione Hernandez dovrebbe rientrare con la Juve. Tonali e Kjaer non preoccupano, anche Ante dovrebbe esserci a Empoli. Qualche giorno in più per Divock continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 24 Settembre 2022.

Maignan e Theo out, Rebic non più. E Ibra… Infermeria Milan: la situazione Hernandez dovrebbe rientrare con la Juve. Tonali e Kjaer non preoccupano, anche Ante dovrebbe esserci a Empoli. Qualche giorno in più per Divock

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA