Mondiale, in 7 per la maglia iridata: dall’uomo forte Van Aert al pioniere Girmay

Mondiale, in 7 per la maglia iridata: dall’uomo forte Van Aert al pioniere GirmayIn Australia domattina è in palio la maglia di Alaphilippe: le variabili Evenepoel e Van der Poel. E Matthews… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 24 Settembre 2022.

Mondiale, in 7 per la maglia iridata: dall’uomo forte Van Aert al pioniere GirmayIn Australia domattina è in palio la maglia di Alaphilippe: le variabili Evenepoel e Van der Poel. E Matthews…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA