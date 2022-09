Paradosso Maignan: fuori dalla lista Champions, ma potrebbe giocare in campionato

,

sabato 24 Settembre 2022.

Paradosso Maignan: fuori dalla lista Champions, ma potrebbe giocare in campionatoIl mese di prognosi grazie a cui il Milan ha potuto sostituirlo in Europa non ha effetti in Serie A: se Mike si ristabilisse prima, Pioli potrebbe impiegarlo (Verona o Monza) anche in anticipo sui 30 giorni di stop comunicati alla Uefa

