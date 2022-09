Vittoria e promozione in A per la Bosnia. Kvaratskhelia trascina la Georgia

sabato 24 Settembre 2022.

Vittoria e promozione in A per la Bosnia. Kvaratskhelia trascina la GeorgiaPer la stella del Napoli un gol e un autogol provocato. Termina in parità Finlandia-Romania, la Bulgaria rifila una cinquina a Gibilterra

