Calcio Serie C, 5a giornata: Potenza vs Crotone 1-1

MARCATORI: 30’pt Gomez (C), 43’st Emmausso (P)

Potenza,

domenica 25 Settembre 2022.

POTENZA: Gasparini; Gyamfi, Matino, Girasole, Rillo; Talia (39’st Belloni), Steffè (14’st Laaribi), Del Pinto; Del Sole (14’st Schimmenti), Caturano, Di Grazia (19’st Emmausso). A disp. : Alastra, Armini, Leggittimo, Polito, Logoluso, Riccardi, Sandri, Verrengia, Masella, Volpe. All. Siviglia

CROTONE: Branduani; Calapai, Cuomo, Bove (22’st Papini), Giron; Awua (34’st Crialese), Petriccione, Vitale (11’st Giannotti); Chiricò, Gomez (34’st Tumminello), Tribuzzi. (22’st Panico). A disp. : Dini, Lucano, Mogos, Rojas, Bernardotto, Pannitteri. All. Lerda

ARBITRO: Carrione di Pistoia

AMMONITI: Giron (C), Gomez (C), Schimmenti (P), Emmausso (P), Del Pinto (P)

ESPULSI: Panico (C) al 47’st

