Ciro a caccia di riscatto in Nazionale: ecco perché voleva essere a Budapest

La Redazione24

domenica 25 Settembre 2022.

Ciro a caccia di riscatto in Nazionale: ecco perché voleva essere a BudapestDopo la mancata qualificazione al Mondiale, Immobile aveva anche pensato di lasciare. La convocazione di Mancini adesso gli aveva dato nuove motivazioni, per questo nonostante il problema fisico desiderava tanto prendere parte alla spedizione per la gara di domani in Nations League

