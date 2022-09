Giallo Immobile: pronto per l’Italia ma Lotito lo blocca, niente Ungheria

Giallo Immobile: pronto per l'Italia ma Lotito lo blocca, niente UngheriaL'attaccante biancoceleste si era sottoposto ad accertamenti questa mattina e per lo staff azzurro era disponibile per la gara di domani sera. Il presidente della Lazio però è intervenuto per non farlo partire

La Redazione24

,

domenica 25 Settembre 2022.

