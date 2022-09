LIVE Mondiale ciclismo: 120 km all’arrivo, in 16 all’attacco, c’è Battistella

LIVE Mondiale ciclismo: 120 km all’arrivo, in 16 all’attacco, c’è BattistellaParte l’edizione numero 89: al via 169 corridori di 50 nazioni, il campione del mondo in carica cerca la conferma dopo Imola 2020 e Lovanio 2021 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 25 Settembre 2022.

LIVE Mondiale ciclismo: 120 km all’arrivo, in 16 all’attacco, c’è BattistellaParte l’edizione numero 89: al via 169 corridori di 50 nazioni, il campione del mondo in carica cerca la conferma dopo Imola 2020 e Lovanio 2021

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA