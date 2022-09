Spinazzola: “Ho chiesto io a Mancini di non chiamarmi, mi manca ancora qualcosa”

La Redazione24

,

domenica 25 Settembre 2022.

Spinazzola: “Ho chiesto io a Mancini di non chiamarmi, mi manca ancora qualcosa”Il difensore della Roma: “Mi manca ancora qualcosa sull’appoggio. Il c.t. mi ha concesso questi dieci giorni per lavorare, rimettermi a posto e fare dei lavori specifici per il polpaccio. Mi ha capito”

