Zanetti: “Inzaghi nel mirino? No, il problema è di tutti. Inter, ora servono i fatti”

Zanetti: “Inzaghi è solido: Inter, hai tutto per stare in alto, ora servono i fatti”Il vicepresidente scuote i nerazzurri:“È nei momenti decisivi che una squadra diventa forte. La squadra del Triplete vinse la Champions proprio perché rischiò di uscire ai gironi. La nostra partita chiave? Col Barça in casa” continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

domenica 25 Settembre 2022.

