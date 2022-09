Bennacer, numeri alla Kessie. Ma ci sono due nodi: il rinnovo e quella clausola pericolosa…

lunedì 26 Settembre 2022.

Bennacer, numeri alla Kessie. Ma ci sono due nodi: il rinnovo e quella clausola pericolosa…L’algerino ha un ruolo sempre più importante nei piani tattici di Pioli, tanto in impostazione quanto in copertura. Il suo contratto però scade nel 2024: il Milan tratta per prolungare, ma…

