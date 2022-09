Croazia e Olanda in semifinale. Francia ko, ma evita la retrocessione

Croazia e Olanda in semifinale. Francia ko, ma evita la retrocessioneModric, Livaja e Lovren a segno: l’Austria scende in Lega B. Come il Galles, sconfitto in casa dalla Polonia. Danimarca show, ma il 2-0 ai Bleus vale solo il secondo posto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 26 Settembre 2022.

