Inter in ansia per Brozovic: infortunio muscolare in nazionale, Barça a rischio

Inter in ansia per Brozovic: infortunio muscolare in nazionale, Barça a rischioIl centrocampista nerazzurro ha lasciato il campo dopo pochi minuti del match tra Austria e Croazia: coscia sinistra ko continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 26 Settembre 2022.

Inter in ansia per Brozovic: infortunio muscolare in nazionale, Barça a rischioIl centrocampista nerazzurro ha lasciato il campo dopo pochi minuti del match tra Austria e Croazia: coscia sinistra ko

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA