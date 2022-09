Inter-Skriniar, stallo totale per il rinnovo. E il Psg parte di nuovo all’assalto: i retroscena

La Redazione24

,

lunedì 26 Settembre 2022.

Inter-Skriniar, stallo totale per il rinnovo. E il Psg parte di nuovo all’assalto: i retroscenaTrattative per il rinnovo ferme con lo slovacco e pessimismo in casa nerazzurra: i dettagli dell’offerta dei francesi. E anche De Vrij è in bilico…

