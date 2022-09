Tentato omicidio a Isola Capo Rizzuto: arrestato dai Carabinieri

Comunicato dei Carabinieri

Isola Capo Rizzuto,

lunedĂŹ 26 Settembre 2022.

I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, nel pomeriggio del 25 settembre 2022, sono intervenuti in quel centro, a seguito di richiesta pervenuta alla centrale operativa di Crotone, presso l’abitazione di una 77enne della quale era stata riferita l’aggressione in casa. I militari, effettivamente, una volta raggiunta la residenza, hanno trovato l’anziana donna quasi priva di sensi e con evidenti traumi e ferite al capo. Sul posto giungeva anche personale del 118, che prestava i primi soccorsi e trasportava la vittima presso l’ospedale a Crotone. L’appartamento, in cui la signora vive da sola, era costellato da evidenti tracce di sangue, segno di un’aggressione violenta e brutale. Gli accertamenti sono stati tempestivi e immediati; sul posto, insieme ai Carabinieri della Tenenza, intervenivano anche i colleghi della Sezione Operativa del Nucleo Operativo della Compagnia di Crotone, per eseguire un accurato sopralluogo ed i rilievi del caso. La ricostruzione dei fatti, grazie agli elementi oggettivi derivanti dagli accertamenti svolti, come il mattone ancora insanguinato trovato sul luogo e le testimonianze raccolte, ha ricondotto subito i sospetti su un uomo di 27 anni, A.M., residente anch’egli a Isola di Capo Rizzuto, rintracciato in brevissimo tempo nei pressi della sua abitazione, poco distante da quella della vittima. Il soggetto, accompagnato in caserma, aveva ancora addosso evidenti tracce ematiche sui propri indumenti. Il Pubblico Ministero di turno, dottoressa Ines Bellesi, informata immediatamente dai militari, ha concordato con i risultati degli accertamenti e delle indagini svolte e, nella stessa serata, il giovane è stato tratto in arresto. Le ipotesi di reato per cui si procede sono quelle di “tentato omicidio”, aggravato dalla crudeltà , evidente dalle lesioni riportate dalla donna e dalle tracce raccolte sul luogo del reato. Ancora da ricostruire il movente del gesto. La donna, nella serata di ieri, è stata trasportata all’ospedale di Catanzaro; la prognosi è tuttora riservata. L’indagato, nella stessa serata, è stato portato al carcere di Crotone, dove rimarrà in attesa dell’interrogatorio di garanzia, previsto nei prossimi giorni.

