Controllo del territorio della provincia di Crotone, sequestrate armi e droga: deferite 4 persone

Nel corso dell’appena concluso weekend, i Carabinieri delle Compagnie di Crotone e di Petilia Policastro (KR) hanno effettuato nei territori di loro rispettiva competenza un’ampia attività di prevenzione e contrasto alla commissione degli illeciti in genere, con particolare riguardo ai reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti: deferendo in stato di libertà per: […]