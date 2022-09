Italia da applausi in Ungheria: vittoria per 2-0 e Final Four di Nations League!

Italia da applausi in Ungheria: vittoria per 2-0 e Final Four di Nations League!Raspadori segna nel primo tempo, Dimarco raddoppia nella ripresa. Poi Donnarumma para tutto e la Nazionale di Mancini sorpassa quella di Rossi nel match decisivo per la qualificazione

La Redazione24

,

martedì 27 Settembre 2022.

