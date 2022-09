Tutta un’altra Juve: ecco come giocherebbe Allegri con Pogba e Chiesa

Juve, la probabile formazione di Allegri con Pogba e ChiesaMassimiliano Allegri può sorridere per i recuperi in anticipo rispetto al previsto di Paul Pogba e Federico Chiesa: entrambi potrebbero essere a disposizione per la gara di ritorno di Champions League contro il Benfica. Ecco la probabile formazione bianconera con le due stelle in campo continua […]

La Redazione24

,

martedĂŹ 27 Settembre 2022.

