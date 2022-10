“Legare la conoscenza della viticoltura del territorio ai suoi processi di trasformazione e alla filiera produttiva, esaltandone la spensieratezza e l’allegria della condivisione,” così la dirigente Lucia Sacco, nella giornata di martedì scorso, nel dare inizio alla prima uscita didattica dei baby Girasoli, classe uscente del Polo D’Infanzia Baby Kinder Park per l’anno scolastico 2022/23. “Questo l’intento educativo del progetto incentrato sulla vendemmia e i suoi aspetti, che ogni anno, puntualmente, la classe uscente della scuola Baby Kinder Park, mette in calendario e fa vivere ai suoi piccoli “vendemmiatori”. Una manifestazione rivisitata e rigenerata dalla volontà del Team del Polo D’Infanzia Baby Kinder Park per mettere al centro di questa tradizione, i bambini, per contribuire alla loro formazione con occhio rivolto alla proprie tradizioni e cultura, in questo caso, rappresentato appunto dal suo prodotto d’eccellenza, il vino e tutto ciò che ne deriva. Un progetto per promuovere una straordinaria tradizione millenaria e le peculiarità uniche di un territorio, quello cirotano, vocato alla viticoltura che andrebbe ancor più valorizzato e difeso. L’uscita didattica li ha visti recarsi in visita presso la Cantina Librandi dove, accolti dal personale dipendente con il Sig. Donato a fare da “Cicerone” sono stati accompagnati a seguire tutto il processo della vinificazione, dallo svuotamento dell’uva nelle vasche, all’imbottigliamento e confezionamento del vino. Risaliti in pulman, generosamente messo a disposizione dall’azienda Bomenuto Viaggi, si è partiti alla volta dell’azienda Librandi, in località Rosaneti, dove ad attenderli Francesco Librandi e la consorte Cristina, oltre al personale che si sono subito uniti ai festanti bambini, , i quali, indossati gli stivali, hanno cominciato la raccolta dell’uva nei filari predisposti, attenti, entusiasti e curiosi, nel volere diventare per un momento dei veri vendemmiatori, con cestini, forbici e stivali di gomma, pronti a correre tra i filari per raccogliere l’uva, sotto la guida attenta del team aziendale, delle educatrici e della dirigente. Poi tutti nel tino di pietra predisposto, per schiacciare i grappoli, mentre il mosto esce e il suo profumo sale. . Un’immagine bucolica, laddove, i titolari dell’azienda, le educatrici, Sara e Federica, la Dirigente, Lucia Sacco, hanno dipinto un quadro allegro e coinvolgente. Infine, prima di sedersi a tavola, ha suscitato molta curiosità la visita al museo situato all’interno della casa aziendale, ricco di riferimenti tradizionali e storici del mondo vitivinicolo e non solo.Un’azienda, la Librandi, aperta al territorio che ogni anno viene visitata da migliaia di appassionati, turisti, scuole e associazioni, che ha offerto ai baby una giornata intensa, viva, vera, conclusa con la degustazione di un caldo e piacevole pranzo, predisposto dall’esperto Francesco Librandi, prima di accomiatarsi. Un ringraziamento sentito da parte del Polo D’Infanzia Baby Kinder Park, espresso dalla Dirigente, Lucia Sacco a nome di tutto lo staff del Polo D’Infanzia e dei baby, per l’ottima e calda accoglienza che la Cantina Librandi con i suoi titolari, ha gentilmente dedicato.