Grande festa oggi a Melissa per i ragazzi del plesso Giuseppe Del Gaudio. Con l’inno di Mameli è iniziata la manifestazione davanti al piazzale della scuola con i bambini, il saluto delle istituzioni e del Dirigente Scolastico e la benedizione del Parroco Don Pino Giorno. Presiede il Sindaco di Melissa, Raffaele Falbo, accompagnato da una delegazione dell’amministrazione comunale, il Dirigente Scolastico, Alessandro Turano e il Presidente della Provincia di Crotone e Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari. Tutti gli interventi hanno ribadito il fondamentale ruolo della scuola e l’importanza di strutture moderne e idonee alle esigenze dei nostri ragazzi. La sicurezza statica e la fruibilità sono fondamentali soprattutto dopo un momento così difficile per i nostri studenti. Dopo i saluti istituzionali, la benedizione e il taglio del nastro si è proceduto a scoprire un calco raffigurante il Preside Del Gaudio con una targa in suo ricordo. Subito dopo, grazie all’impegno delle mamme, all’esterno è stato allestito un buffet di dolci e bevande. Il Sindaco Falbo ” ringrazia le famiglie, il Dirigente scolastico, il corpo docenti, il Presidente della Provincia, il Vigili del fuoco, i Carabinieri, la Protezione Civile,gli ospiti e tutti i ragazzi che hanno reso questo momento una grande festa, nella certezza che i nostri studenti sono il futuro della nostra comunità.