Prosegue il dialogo tra l’amministrazione Comunale e i comitati di quartiere.

Dialoghi improntati per fare il punto sulla necessità dei quartieri ed allo stesso tempo per migliorare l’interazione con l’Ente.

Incontri di democrazia partecipata volti all’ascolto della città, dando voce alle istanze dei residenti, per programmare interventi specifici e comunicare anche le attività messe in campo dall’amministrazione.

Questa mattina l’assessore ai Lavori Pubblici ha incontrato i rappresentanti del “Comitato per la difesa del diritto dei cittadini di Papanice”

All’incontro hanno partecipato i consiglieri Comunali Alessia Lerose, Andrea Devona ed Enrico Pedace.

Sul tavolo alcune problematiche relative al popolare quartiere relative soprattutto alla viabilità.

L’assessore Parise ha comunicato ai rappresentanti che l’amministrazione ha in programma una serie di interventi specifici che riguarderanno non solo il quartiere in questione ma anche altri quartieri periferici a cui l’Ente annette particolare attenzione ed importanza.

Nello specifico l’assessore ha anche informato i rappresentanti del Comitato che saranno a breve previsti alcuni interventi finalizzati a migliorare la viabilità cittadina ed in particolare l’accesso al quartiere.

Si procederà, come concordato con gli stessi rappresentanti del Comitato cittadino, per step al fine di ottimizzare l’efficacia degli stessi.

Le parti hanno calendarizzato una serie di incontri al fine di tracciare, volta per volta, il punto della situazione.