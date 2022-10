Continuano incessantemente le attività del WWF Provincia di Crotone ; finiti i campi di volontariato che hanno visto più di 120 ragazzi provenienti da tutta Italia affiancare i nostri soci nella gestione del CRTM di Capo Rizzuto, nello studio e ricerca di nidi di Tartarughe Marine , nella pulizia del litorale e nell’importante attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale con stand itineranti sulle principali spiagge del territorio; l’associazione si allarga creando un gruppo attivo a Strongoli con il nuovo responsabile Giovanni Le Rose, un incontro nato dopo la segnalazione di un nido di tartarughe in prossimità della foce del fiume Neto, Giovanni, laureato in economia aziendale, appassionato di natura e di ambiente con tanta voglia di impegnarsi in maniera propositiva nel volontariato. L’altra new entry è Miriam Ventura nuova responsabile provinciale del WWF Young, laureanda in veterinaria e appassionata di animali, fa parte insieme ad Emmanuela Crisofaro, Vito Muto , Fabiana Marasco , Giovanni Stillitano del team di ragazzi del servizio civile del WWF Crotone . A parte i ruoli sono le attività a rappresentare il fulcro dell’associazione infatti dopo la collaborazione nella giornata di Cittadinanza Attiva svoltasi a Crotone il 25 settembre , domenica 02/10 il gruppo attivo di Mesoraca grazie al suo responsabile Andrea Segreto parteciperà all’evento Nazionale Ri-party-Amo con la pulizia del parco fluviale del Vergari. Giorno 16/10 alle 10:00 sarà il turno del Gruppo attivo di Isola di Capo Rizzuto dove lo storico ambientalista Enzo Pascuzzi , in seguito all’ormai consolidato evento Urban Nature del WWF Italia, organizzerà in località Mortilla di Isola Capo Rizzuto il ripristino di antichi abbeveratoi e soprattutto riqualificazione dell’area circostanza . Invitiamo tutti gli amanti a partecipare alle nostre iniziative e chiunque ami il proprio territorio e vuole creare un gruppo attivo per fare attività di promozione e tutela può chiedere info tramite la nostra pagina facebook wwfcrotone.