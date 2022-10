I prodotti enogastronomici offerti dalla Pro Loco con tanta musica della Band Anthea e con la straordinaria partecipazione degli alunni dell’Omnicomprensivo Lilio i quali hanno presentato spettacolari scenografie di quadri viventi. Anche i bambini sono stati grandi protagonisti di un concorso di pittura a tema sulla vendemmia a cui l’amministrazione alla fine ha premiati tutti per la loro originalità. La manifestazione partita già dalla mattina con balletti della scuola di danza Ypscron di Francesca Lettieri, con abiti a tema hanno fatto rivivere l’atmosfera calda di un tempo quando durante la vendemmia in ogni rione c’era una festa dedicata al mosto con cui si facevano dolci e succhi. Per le vie dell’antico borgo il battere forte del suono della batteria e i figuranti “I giganti “ hanno rallegrato il popolo cirotano al loro passaggio. Ad accogliere gli ospiti l’assessore Salvatore Giardino il vice sindaco Fortunato Strumbo ed il sindaco Mario Sculco. Abbiamo allestito la piazza con tutta l’attrezzatura per dimostrare le fasi tipiche della vendemmia dal prodotto dell’uva al mosto- ha detto il sindaco Sculco,- per ricordare alle nuove generazioni le nostre antiche tradizioni legate alla vendemmia”. Inoltre la scuola di ballo Ypscron nel primo pomeriggio hanno rievocati per la gioia dei presenti i giochi di un tempo, dove tanta gente ha partecipato. “E’ stata una mostra di pittura molto interessante -prosegue il sindaco- grazie alle maestre della scuola primaria, e ancora un grazie va alla professoressa Frustillo, ai docenti della del liceo Adoriso e alla dirigente Graziella Spinale per aver collaborato con i loro alunni che hanno messo in pratica le scene della vendemmia, è stato davvero uno spettacolo artistico, riscoprendo le tradizioni contadine”. “Le scuole grande protagoniste di questa manifestazione – ha detto il vicesindaco Strumbo- grazie al supporto dell’attivissima Pro-Loco di Cirò presieduta da Emanuela Leonetti, è stata una bellissima serata, e per la gioia dei bambini la presenza di Vincenzo Nigro con lo zucchero filato, oltre alla Pro-Loco era presente anche l’associazione Avis Damiano Russo , la Misericordia. Speriamo per il prossimo anno di fare ancora meglio-prosegue ancora il vice sindaco- . era la prima edizione, l’abbiamo organizzata in poco tempo, decisa in pochi giorni, ma devo dire che è riuscito alla grande, è stato un mix di tradizioni, di gioventù, di prodotti enogastronomici, le centinaia di persone intervenuti sono rimaste soddisfatte dell’iniziativa, un motivo in più per ripeterla anche il prossimo anno”. Presenti alla manifestazione alcune cantine del territorio come Iuzzolini, Romano, Sestito, Malena, Librandi, Caparra e Siciliani, che anno allietato con i loro nettari il numeroso pubblico presente. La serata si è conclusa con l’esibizione canora della band popolare Anthea, serata impreziosita dalla presenza del cantante Pasquale Sculco dei Carboidrati che ha fatto vivere momenti di emozioni e di forte e intensa allegria, una serata davvero speciale che ha richiamato centinaia di persone provenienti da tutto il circondiario