Share on Twitter

Share on Facebook

Inzaghi, la scossa c’è. Ma ora serve anche in campionatoCon 6 punti dopo 3 gare, l’Inter andrà a Barcellona carica di speranze e magari con un Lukaku in più. Ma nel tour de force che porta ai Mondiali, serve lo stesso piglio anche in Italia

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>