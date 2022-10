Share on Twitter

VIDEO Inter-Barcellona 1-0: gol e highlightsL’Inter torna alla vittoria a San Siro. La squadra di Inzaghi, dopo il ko con la Roma in campionato, supera 1-0 il Barcellona in Champions League grazie alla rete di Calhanoglu e si rilancia nel gruppo C portandosi a 6 punti dietro al Bayern Monaco con 9 e lasciando i catalani a 3. Guarda gli highlights del match

