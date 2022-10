Share on Twitter

Ventrone e i suoi allenamenti “killer”: quando Son cadde distrutto a terraGiampiero Ventrone è morto all’età di 62 anni per una leucemia fulminante. Era il preparatore del Tottenham e nel calcio era conosciuto come il professore dai metodi militareschi. Il mondo della Premier l’aveva scoperto quest’estate guardando Harry Kane vomitare e Son collassare in campo, entrambi stremati dai suoi massacranti allenamenti. Ecco il video (Twitter @AlasdairGold)

