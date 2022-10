Verona-Cioffi: è finita. Andreazzoli in pole per la sostituzione. C’è anche Lopez

Verona-Cioffi: è finita. Andreazzoli in pole per la sostituzione. C’è anche LopezIn queste ore il club ufficializzerà l’esonero del tecnico reduce dal quarto ko di fila. In agenda anche un summit con l’ex tecnico dell’Empoli, ora grande favorito continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> ADVERTISEMENT