Presente l’élite dello sport italiano dove ognuno ha cercato di polverizzare il proprio record sulla mezza distanza dei 21 km.

La gara femminile ha visto salire sul podio più alto l’italo-ucraina Sofiia Yaremchuk che ha fatto fermare il crono in 1h08:56.

Tra gli uomini il nuovo campione italiano è il 25enne toscano Yohanes Chiappinelli protagonista assoluto della gara che vince in 1h00:45.







Ai nastri di partenza anche il crotonese Antonio Carvelli tesserato G.S. Interforze Torino che chiude in 1h27:03, certo non un tempo da record per l’atleta pitagorico che ha preso parte all’evento cercando di saggiare le condizioni generali fisiche ed emotive che lo porteranno per la quinta volta a rappresentare Crotone e provincia alla maratona a cui tutti i runners vorrebbero prendere parte almeno una volta nella vita.

Sentito subito dopo la gara è lo stesso Antonio che spiega: mi sarebbe piaciuto affrontare i campionati italiani preparato solo ed esclusivamente sulla distanza dei 21km, ma sono circa tre mesi che mi sto dando da fare sul doppio della distanza e oggi l’obbiettivo era solo verificare le condizioni e sensazioni mirate alla maratona di New York. E’ stata una bellissima gara. Sono contento del risultato ben sapendo che posso osare e dare molto di più.

Nei prossimi giorni la comunicazione ufficiale dei dettagli tecnici con gli orari di partenza della maratona e il main sponsor che accompagnerà Carvelli negli USA.