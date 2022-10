Ottima partenza per la Volley Ciro’ Marina che, a Cutro, all’esordio nel campionato regionale di serie D, conquista i suoi primi tre punti contro la Polisportiva Spes Praia con il risultato di 3-1 (25-15/25-17/19-25/25-21).

Partenza sprint per le ragazze di Mister Stara che, per niente intimorite dal salto di categoria, partono subito forte, mettendo in difficoltà l’ottima avversaria. Gli attacchi vincenti delle due centrali Dima e Pugliese e di tutte le ragazze in campo, consentono alla compagine cirotana di chiudere il primo parziale sul 25-15.

Anche nel secondao set il copione non cambia, trainata da Stasi, Malena e Aromolo la Volley Cirò Marina rimane sempre in controllo del set che si conclude con il punteggio di 25-17. Da sottolineare l’ottimo esordio stagionale della giovane Dell’aquila in regia e della giovanissima Affatato.

Il terzo set vede la Polisportiva Spes Praia, colpita nell’orgoglio, partire alla grande e colpo su colpo, complice anche un calo di attenzione e qualche giocata sbagliata delle padrone di casa, si porta in vantaggio fino al 13-24, inutile la rimonta delle cirotane che con Vella in battuta si spingono fino al 19-24, infatti le ospiti con un attacco vincente chiudono il set sul 19-25.

Il quarto set vede le ospiti rinvigorite dal set conquistato, infatti, scaturendo una battaglia, giocata colpo su colpo e sempre in equilibrio fino alla fine dove si avvicendano ottime murate di Pugliese, Dima e Vella oltre alle difese di Stasi. Sul finire del set salgono in cattedra Carluccio e Malena che con una serie di attacchi vincenti, ottimamente servite da Aromolo consentono alla compagine cirotana di portare a casa i primi tre punti della stagione.

A fine partita Mister Stara ha voluto fare i complimenti alle sue ragazze che con spirito di sacrificio ed impegno hanno onorato al meglio la maglia e portato a casa una vittoria al quanto insperata, non per il valore delle ragazze, ma per come sono arrivate all’esordio. Queste atlete, infatti, fin qui hanno effettuato solo 8 allenamenti, con riduzione oraria e in concomitanza con la squadra maschile.

La società, fiduciosa che la situazione possa migliorare al più presto, visto l’interesse degli ultimi giorni di alcuni componenti del consiglio comunale per l’utilizzo delle palestre della Scuola, e che queste ragazze abbiano la giusta considerazione, vuole ringraziare sin da ora quanti stanno lavorando per l’interesse dello sport a Cirò Marina.

Nonostante gli sforzi profusi negli ultimi giorni per ripristinare il palazzetto di Cirò Marina l’esordio casalingo è stato a Cutro. Con l’auspicio di tornare al più presto fra le mura amiche un doveroso ringraziamento va alla Pallavolo Cutro e al suo Presidente per la disponibilità e cortesia che ci ha riservato sottolineando che anche questo è lo sport: collaborazione e lealtà.

Il Presidente Dima ha tenuto a sottolineare, come lo scorso anno, che la nostra società è sempre aperta al dialogo e alla collaborazione con tutti quelli che credono realmente nello sport, per far sì che i ragazze e ragazzi si avvicinino a questa o altre discipline, specialmente dopo gli ultimi due anni e mezzo di restrizioni.

Inoltre tutta la società e le ragazze ringraziano i propri tifosi per la calorosa presenza e per la realizzazione dello splendido striscione.







