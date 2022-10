Una chiara vittoria per 3/0 che premia il lavoro effettuato da questa formazione, rivoluzionata rispetto alla scorsa stagione, sotto la guida esperta e attenta di Mister Asteriti e del suo vice Argirò. Una qualità che si è vista crescere durante le diverse amichevoli giocate dalla formazione crotonese in questo periodo pre-campionato. Da notare che la formazione avversaria, nonostante che sia una matricola di questa serie, ha allestito una squadra con elementi di valore che crescere nel corso della stagione.

Il Palakro si è tinto di colori rossoblu, come sempre giocando il ruolo di 7° elemento in campo, grazie alla campagna di comunicazione efficace della società che ha proposto le nuove iniziative per fidelizzare il suo pubblico con gioia e partecipazione di questo che dimostra la sua crescente vicinanza allo Sirene. Tanta emozione da parte di tutti vedere Romina Pioli non in campo ma nel ruolo neo Presidente dopo molti anni di guida in campo delle sirene.

Le due squadre sin dai primi scambi si sono dimostrate molto combattive, con la formazione di casa che punta sugli attacchi di Biscardi Top Scorer finale con ben 20 punti. Le vere armi vincenti del set sono le battute del nuovo capitano Cesario, che subentra nel ruolo per anni ricoperto da Romina Pioli, piazzando diversi “ace” nei momenti cruciali della gara e di Gernone, che brilla in questo aspetto, oltre la sapiente ed efficace regia.

Vinto il primo set 25/18 il Crotone, continua con forza la sua corsa verso la vittoria, anche nel set successivo grazie alle battute delle sue atlete, che con grande efficacia rendono difficile l’impostazione degli attacchi da parte della squadra avversaria. Le sirene volano fino al 18/12, serie interrotta dal Time Out di mister Allegra e un calo delle atlete di casa. Dal 20/20 si gioca la parte dell’incontro più al cardiopalma, che viene chiuso da un suntuoso attacco da parte di Misceo (10 punti finali) sul punteggio di 24/23.







Sul 2/0 mister Asteriti catechizza le proprie atlete a restare concentrate e continuare con il ritmo imposto, arriva il tempo dei centrali con Greco che metterà a segno 10 punti e Cosentino con ottime azioni a muro, che supportano il compito della difesa guidata da Maggipinto, MVP della partita, con 80% positività, e che insieme a Cerario rendono nulli gli attacchi avversari. Cesario che in difesa sfoggia il meglio del suo repertorio impreziosendo la prestazione con un paio di perle in attacco da categoria superiore.

Tutto fila via liscio, la Pallavolo Crotone vola e l’Erice ammaina bandiera bianca, non resta altro che finire il set e la partita tra gli applausi del pubblico 25/13. Quindi buona la prima!!

Mister Asteriti: la vigilia della gara si presentava complicata sia dal Punto di vista tecnico ma anche agonistico per noi, Poi però ho visto le ragazze tranquille e cariche per cui ero convinto che facessero una bella prestazione e così è stato.

Dopo trent’anni un’assenza significativa, per motivi di salute, tra il Pubblico per l’esordio in casa è stata quella di Giovanni Capocasale, storico presidente della Pallavolo Crotone, che ha seguito la diretta trasmessa dal Palakro gioendo per la netta vittoria, e ha commentato “la scelta tecnica e societaria di puntare sul entusiasmo giovanile e fresco di queste atlete ci porterà sicuramente ad affrontare il campionato con una mentalità vincente e gioiosa”