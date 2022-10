Fare equitazione sviluppa il carattere del bambino ma, soprattutto permette di instaurare un rapporto bellissimo con l’animale di fiducia e soprattutto di responsabilità -afferma il cavaliere spagnolo Vincenzo De Leo nonché proprietario e istruttore del Centro Ippico “A.S.D Yeguada De Leo Vincenzo” situato a Cirò Marina.-

Nella nostra scuola la lezione inizia dal prendere il cavallo nel box pulirlo sellarlo montarlo e in fine lavarlo e passeggiarlo tutto ciò per noi serve per far capire al ragazzo l’importanza di un cavallo e la responsabilità che gli viene affidata in quell’ora…

L’equitazione è molto di più che imparare tecniche equestri perche serve per crescere da un punto di vista umano inoltre richiede al bambino o ragazzo attenzione,perseveranza e costanza senza dimenticarci dei benefici fisici che trasmette continua l’istruttore De Leo

“Per me la crescita dei miei ragazzi è bambini rappresenta un percorso di crescita personale”

Nel nostro paese non c’era il concetto di Equitazione ovvero praticarla come sport e ad oggi con 50 allievi possiamo dire che finalmente anche a Cirò Marina è provincia l’equitazione viene praticata come sport e soprattutto come stile di vita.

Vi aspettiamo presso il nostro Centro Ippico per farvi scoprire il meraviglioso mondo del cavallo







ADVERTISEMENT