Il giorno 8 Ottobre 2022 presso la Casa dell’Aviatore ovvero Circolo Ufficiale dell’Aeronautica in Roma, a seguito evento organizzato dalla “ Norman Academy “ gemellato con la F.I.D.C.A. ( Federazione dei Combattenti Alleati ) nella cui serata sono intervenuti:

Paola Zanoni ( relatore Ufficio Stampa ); Stefano Murace ( Coordinatore ); Katia Ranieri ( Esperta Geopolitica e Migrazioni ) ; Vincenzo Cortese ( Segretario generale Norman A.Inc. ) Duca Riccardo Giordani di Willemburg, ( Cerimoniere); i quali hanno consegnato i premi del Capitolino e benemerenze Norman Academy; inoltre Francesco Cristina ( Ministro Cons. Repubblica della Gambia ); Don Riccardo Petrone ( Pensiero spirituale ); Giulio Tarro ( Famoso virologo),

Eugenio Montalto (Presidente Nazionale Fidca) ha fatto presente che con delibera n° 50/2022 è stato approvato l’istituzione del 1° Premio Internazionale “ Il Combattente “ pertanto tra i convenuti ed invitati è stato concesso il riconoscimento al:







Crotonese Cav. Vincenzo Costa, Presidente F.I.D.C.A. Provincia di Crotone

Con le motivazioni seguenti:

Per l’impegno profuso nell’ambito delle proprie attività ed il contributo offerto nella diffusione di principi e valori comuni alla Federazione. In particolare operando nel settore Umanitario, evidenziando spiccata levatura morale ed il possesso di profondi valori combattentistici, intesi come strumento di Pace e collaborazione tra i Popoli, ha portato avanti la propria instancabile opera con entusiasmo irrefrenabile, raggiungendo obiettivi prestigiosi e favorendo lo sviluppo morale e Materiale della Società.