Insieme ad un’altra della città di Cosenza per la Calabria, e solo 17 in tutta Italia. Si tratta della commissione governativa Fulbright che favorisce gli scambi accademici tra l’Italia e gli Stati Uniti offrendo borse di studio a cittadini italiani e statunitensi per opportunità di studio, ricerca e insegnamento presso campus americani e atenei italiani. “E’ un privilegio per noi accogliere questo scambio culturale con una docente madre lingua la professoressa Celia Heath di New York che andrà ad affiancare le docenti curriculari di inglese sulla base di una programmazione della didattica di classe, – ha detto la Dirigente Scolastica Serafina Rita Anania. I discendi-prosegue la Dirigente – saranno orientati principalmente alla conversazione in lingua Inglese”. La docente madre lingua affiancherà docenti e alunni per 16 ore settimanali soprattutto presso due indirizzi dell’IPSIA: Moda e Socio Sanitario. L’obiettivo sarà quello di raggiungere buoni livelli relazionali in lingua inglese, realizzare progetti di ampliamento offerta formativa. “ Sono contenta di essere qui- ha detto la docente Celia Heath, –provengo da New York ma sono per metà italiana, mia madre è di Caserta, è con vero piacere affiancare gli alunni di questo Istituto”. La docente è stata accolta con una sala convegno addobbata per l’occasione dalle docenti della moda che hanno realizzato due abiti con i colori delle due bandiere. Alla presentazione del progetto hanno partecipato tutti i docenti di lingua inglese della scuola, e nel corso del dibattito per dare il benvenuto alla docente americana sono stati suonati entrambi gli inni nazionali.







