Da Briatore a Bugo a Martorana: “Allegri? No, in campo ci vanno i giocatori…”Il manager: “La squadra non corre ed i senatori sono irriconoscibili”. Il cantante: “È un momento in cui ci gira tutto male”. L’imprenditore della moda: “La situazione è talmente disastrosa che è inutile dire chi ha fatto peggio o meno bene” continua […]