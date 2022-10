ADVERTISEMENT

Dalle stelle alle stalle: non solo Juve… Dal Siviglia al Leverkusen, ecco gli altri flopUn avvio con il freno a mano tirato. Dopo 9 giornate di campionato i bianconeri di Allegri hanno 13 punti e sono a -7 dal quinto posto. Non se la passa molto meglio la squadra di Inzaghi, che precede la Juve di una posizione (a quota 15) in classifica. Mentre la Fiorentina di Italiano, tornata in Europa dopo anni difficili, è a sole 4 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione (9 punti i viola, 5 per l’Hellas terzultimo). Ma anche in giro per il Continente non mancano le sorprese – in negativo – da parte di club storici dei rispettivi Paesi, che nella stagione 2022/23 non sono ancora riusciti ad ingranare la marcia nei loro campionati

