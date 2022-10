Hanno partecipato circa 150 bambini provenienti dall’istituto comprensivo Giovanni XXIII di Melissa e dalla scuola primaria di Verzino. I volontari dell’auser hanno raccolto 5 quintali di uva che i bambini hanno riposto in ceste per poi svuotarle dentro i tini caricati sull’Asina alla quale hanno dato il nome di Rosina. I bambini hanno poi tirato la fune dell’asina fino ad arrivare in piazza del popolo dove era stata riposta una grande tinozza. I volontari hanno svuotato i tini nella tinozza e poi i bambini a turno si sono cimentati nella pigiatura dell’uva come si faceva cento anni fa. Le mamme Auser hanno preparato dei dolci fatti in casa a base di uva e vino ed hanno.allestito un tavolo con grande maestria con uva, melograni,vino cotto,marmellata d’uva adornato con tralci di vite. I contadini Auser hanno poi riprodotto in piazza un filare di vita con grappoli d’uva e viti in modo di dare maggiori nozioni ai bambini.







