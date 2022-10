15 Ottobre 2022

FOGGIA: Nobile; Sciacca, Malomo, Rizzo; Garattoni, Di Noia (29’st Chierico), Perermann, Frigerio, Nicolao; D’Ursi, Vuthaj (40’st Tonin). A disp.: Raccichini, Illuzzi, Papazov, Ogunseye, Schenetti, Perata, Leo, Peschetola, Iacoponi, Odjer. All. Gallo

CROTONE: Branduani; Calapai, Golemic, Cuomo, Giron (38’st Crialese); Petriccione, Carraro (25’ Awua, 38’st Bernardotto), Tribuzzi (27’st Vitale); Chiricò, Gomez (27’st Tumminello), Kargbo. A disp.: Dini, Gattuso, Mogos, Bove, Papini, Giannotti, Rojas, Pannitteri, Panico. All. Lerda







ARBITRO: Graci di Como

MARCATORI: 6’st Vuthaj (F)

AMMONITI: Cuomo (C), Frigerio (F), Tribuzzi (C), Di Noia (F), Petriccione (C), Rizzo (F), Nobile (F), Sciacca (F), Kargbo (C)