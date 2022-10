Contributo culturale del Centro Studi Bruttium di Catanzaro e della redazione giornalistica ” il Cirotano”.

La presente Monografia curata dal Centro Studi Bruttium di Catanzaro, in collaborazione con la Sede Provinciale di Cirò Marina- Crotone e la redazione del giornale On line” il Cirotano”, intende costituire un contributo culturale, in occasione della Giornata Mondiale F.A.O. del 16 Ottobre c.m. ed è principalmente destinata alla divulgazione scolastica.

La F.A.O., appunto, è l’Organizzazione Mondiale istituita per combattere il fenomeno della fame nel mondo promuovendo sviluppi economici ecosostenibili.







ADVERTISEMENT

Un percorso culturale interdisciplinare, onde mettere in risalto ed i lettori ci si augura ne comprendano le profonde motivazioni e finalità, come da un semplice ed ” umile” tubero, il noto “pomo di terra”, sia scaturita, inaspettatamente, una ” potente” fonte alimentare per tanti popoli europei ed extraeuropei, nei secoli passati, afflitti dal flagello della fame che, purtroppo, perdura ancora in tante regioni del mondo.

Ovviamente, anche questa ” Monografia” potrà essere scaricata gratuitamente dal sito associativo (www.centrostudibruttium.org), dalle pagine di facebook della “La Ciminiera ieri, oggi e domani”o richiesto alla redazione, o, sempre gratuitamente,scaricato dal giornale On Line “il Cirotano”.