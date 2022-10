Video Paola Egonu, sfogo in lacrime dopo Italia-Usa: “Mia ultima partita in Nazionale”Dopo la vittoria per 3-0 nella finale 3°/4° posto ai Mondiali di volley femminile contro gli Usa, Paola Egonu si sfoga, in lacrime, con il suo procuratore e viene ripresa da un tifoso a bordocampo. “Non puoi capire, mi hanno chiesto anche perché fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire”. Guarda il video (Twitter: @whatsupban)

