Mondiali pista, capolavoro di Viviani: oro-bis nell’Eliminazione

Mondiali pista, capolavoro di Viviani ell'Eliminazione, è oro-bisIl campione veronese, simbolo della pista azzurra, domina la prova nella quale difendeva il titolo del 2021. Per l'Italia è la quarta medaglia d'oro, la settima in totale. E domenica 23 per Elia il matrimonio