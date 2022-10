Barella e Calha, gol e assist per lanciare l’Inter. Solo Milinkovic e Berardi come loro

Barella e Calha, gol e assist per lanciare l’Inter. Solo Milinkovic e Berardi come loroI due nerazzurri specialisti in Europa nell’ultimo passaggio: dal 2019 lottano gomito a gomito con Salah e Di Maria (entrambi a quota 31 assist), alle spalle di Muller (60), Messi (51) e De Bruyne (49). continua a leggere su La Gazzetta […]